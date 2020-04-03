В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега с дождем

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Синоптики в Приморье объявили штормовое предупреждение в связи с сильными осадками, которые ожидаются 4 и 5 апреля. В регионе ожидается сильный дождь со снегом, порывы ветра на побережье будут достигать 30 м/с, сообщила в пятницу пресс-служба Примгидромета.

"В связи со смещением активного циклона над территорией Приморского края ночью и днем 4 апреля, ночью 5 апреля на большей территории ожидаются осадки, местами сильные <...>. На северо-восточном побережье края утром и днем 4 [апреля], в первой половине ночи 5 апреля ожидается очень сильный мокрый снег", - сообщила пресс-служба Примгидромета.

Общее количество выпавших осадков составит до полутора декадных норм. Также ожидается гололед, метель, скорость ветра в континентальной части будет достигать 23 м/с, на побережье - 30 м/с.

В пятницу, по данным синоптиков, в Приморье местами небольшой дождь, ветер южный и юго-западный, температура 7-12 градусов тепла.