Двух жителей Хабаровска задержали за хищение денег по телефону под видом родственников

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Двое жителей Хабаровска задержаны по подозрению в хищении денег по телефону у людей под видом их родственников или друзей, которые попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальные представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники познакомились в исправительной колонии в Хабаровском крае, где отбывали наказание, а спустя несколько лет встретились и разработали криминальную схему. "Сообщники звонили жителям города Хабаровска и, представившись их родственниками или друзьями, сообщали, что попали в дорожно-транспортное происшествие. Ссылаясь на то, что ситуация безвыходная, они просили денежные средства якобы на восстановление поврежденного автомобиля. Доверчивые граждане направляли деньги на указанные счета, после чего мужчины переставали выходить на связь", - сказала Волк.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). "Отслеживая перемещения подозреваемых по городу, оперативники выставили засады и вскоре злоумышленники были задержаны. В ходе осмотра их автомобиля полицейскими обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые имеют доказательственное значение для уголовных дел", - добавила представитель МВД.

В настоящее время подозреваемые признались в совершении семи мошенничеств, они арестованы.