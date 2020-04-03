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Из офиса в Москве украли телефоны и аксессуары почти на 1,4 млн рублей

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мобильные телефоны и аксессуары к ним на сумму почти 1,4 млн рублей украли из сейфа в офисе на западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о краже из помещения офиса на Мичуринском проспекте, д. 9, к. 1. Прибыв на место, полицейские установили, что двое неизвестных взломали входную дверь в офис, разбили витрины и взломали сейф, откуда похитили мобильные телефоны и аксессуары к ним. "Материальный ущерб составил 1 млн 366 тыс. рублей", - сказали в главке.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Теги
Россия
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