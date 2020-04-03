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Двум генералам МВД и следователю предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

Речь идет об Александре Краковском, Александре Бирюкове и Александре Брянцеве
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями двум заместителям начальника следственного департамента МВД РФ Александру Краковскому и Александру Бирюкову, задержанным по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда Москвы, обвинение также предъявлено следователю по особо важным делам Александру Брянцеву.

"Краковскому, Бирюкову и Брянцеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия")", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По ее словам, в суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 июня. Фигуранты дела, возбужденного председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, были задержаны накануне сотрудниками ФСБ.

По данным следствия, подозреваемые оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в следственный департамент МВД РФ. Вину из них никто не признает.

Худоян был задержан в июне прошлого года. Сначала суд поместил его под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. В ноябре он был переведен под домашний арест.

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