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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Срок завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" сдвинулся на конец 2022 года

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подтвердил, что сумма ущерба от пожара составила около 500 млн рублей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Завершение ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" переносится с лета на конец 2022 года, сумма ущерба от пожара на нем составила около 500 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

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"В рамках действующего контракта в 2022 году, надеюсь, передадим заказчику корабль в исправном, отремонтированном, модернизированном состоянии. Есть сдвижка внутри 2022 года - раньше планировали передавать летом, сейчас срок уйдет на конец года. Это произошло в следствие пожара и дополнительных модернизационных работ, которые делаются на корабле", - сказал Рахманов.

Что касается нанесенного ущерба, глава ОСК подтвердил, что сумма составила около 500 млн рублей. "Она возможно будет корректироваться с учетом включения или невключения в текущий бюджет тех работ, которые там так или иначе были предусмотрены", - отметил он.

При этом Рахманов подчеркнул, что объем повреждений от пожара не угрожает существованию корабля. "Посчитайте стоимость авианосца и от нее соответственно 500 млн посчитайте. Сумма, конечно, существенная, материальная, но не в той степени, повторюсь, сколь приближающаяся к созданию угрозы существования корабля", - пояснил глава ОСК.

Пожар на "Адмирале Кузнецове", находящемся на ремонте в Мурманске, произошел в декабре 2019 года. По данным экстренных служб, он мог произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В результате пожара погибли два человека, 14 пострадали.

30 января этого года источник ТАСС в судостроительной отрасли сообщил, что огнем в районе пожара был поврежден целый ряд электрокабелей, проложенных в трассах вдоль борта. По словам другого источника в этой отрасли, большинство сгоревших кабелей планировалось заменить в ходе ремонта, поэтому стоимость и сроки работ не должны сильно измениться.

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РоссияПожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"
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