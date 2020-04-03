Срок завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" сдвинулся на конец 2022 года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Завершение ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" переносится с лета на конец 2022 года, сумма ущерба от пожара на нем составила около 500 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"В рамках действующего контракта в 2022 году, надеюсь, передадим заказчику корабль в исправном, отремонтированном, модернизированном состоянии. Есть сдвижка внутри 2022 года - раньше планировали передавать летом, сейчас срок уйдет на конец года. Это произошло в следствие пожара и дополнительных модернизационных работ, которые делаются на корабле", - сказал Рахманов.

Что касается нанесенного ущерба, глава ОСК подтвердил, что сумма составила около 500 млн рублей. "Она возможно будет корректироваться с учетом включения или невключения в текущий бюджет тех работ, которые там так или иначе были предусмотрены", - отметил он.

При этом Рахманов подчеркнул, что объем повреждений от пожара не угрожает существованию корабля. "Посчитайте стоимость авианосца и от нее соответственно 500 млн посчитайте. Сумма, конечно, существенная, материальная, но не в той степени, повторюсь, сколь приближающаяся к созданию угрозы существования корабля", - пояснил глава ОСК.

Пожар на "Адмирале Кузнецове", находящемся на ремонте в Мурманске, произошел в декабре 2019 года. По данным экстренных служб, он мог произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. Площадь возгорания составила 500 кв. м. В результате пожара погибли два человека, 14 пострадали.

30 января этого года источник ТАСС в судостроительной отрасли сообщил, что огнем в районе пожара был поврежден целый ряд электрокабелей, проложенных в трассах вдоль борта. По словам другого источника в этой отрасли, большинство сгоревших кабелей планировалось заменить в ходе ремонта, поэтому стоимость и сроки работ не должны сильно измениться.