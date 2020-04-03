Под Архангельском перевернулся автобус

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием автобуса в Архангельской области, сообщили ТАСС в пятницу в ГИБДД РФ.

"В 07:10 на 472-м км дороги Урень - Никольск - Котлас водитель 1973 года рождения, управляя автобусом ПАЗ, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП один пассажир погиб, водитель и два пассажира автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказали в ведомстве.

Автобус следовал из Приводино в Котлас, в момент аварии в нем находились пять пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, жертвой аварии стала женщина 1985 года рождения. "Она получила травмы, несовместимые с жизнью - ее выбросило в окно и придавило конструкцией автобуса", - уточнили в МЧС.

По информации спасателей, сопутствующей причиной аварии мог стать утренний гололед. В пользу этой версии говорит тот факт, что за пять минут до аварии с автобусом на этом же месте в кювет слетел и легковой автомобиль. В нем ехала семья с младенцем, никто не пострадал, поскольку все были пристегнуты.

В новость внесены изменения (11:26 мск) - добавлен комментарий регионального управления МЧС.