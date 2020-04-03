На Кубани женщина и ее сожитель до смерти избили годовалого ребенка

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины и женщины, которые до смерти избили годовалого ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

По версии следствия, 31 марта года фигуранты находились дома с ребенком, который длительное время плакал, мешая им отдыхать. Мужчина по меньшей мере дважды ударил его кухонной толкушкой по голове, а мать мальчика ударила его деревянной палкой, после чего ребенок перестал плакать. Поздно ночью, обнаружив, что ребенок не подает признаков жизни, фигуранты вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали его смерть, которая наступила в результате причиненных ему повреждений. Прибывшие медики также вызвали на место сотрудников правоохранительных органов.

В пресс-службе добавили, что обвиняемые не сообщили правоохранителям о нанесении ими телесных повреждений, приведших к гибели малыша.

"Благодаря грамотно проведенным следователям территориального следственного отдела следственным действиям, с участием следователя-криминалиста краевого управления СКР удалось установить причастность матери ребенка и ее сожителя к совершению данного преступления, они были задержаны", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время, в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.