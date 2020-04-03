СК России возбудил три уголовных дела по факту обстрелов Донбасса украинскими военными

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил еще три уголовных дела по факту обстрелов Донбасса, в результате которых погибли несколько человек. Об этом в пятницу сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следственным комитетом России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сказала она.

28 марта военнослужащие Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований обстреляли гражданские объекты в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка. В результате погибла 89-летняя женщина. 1 апреля под прицельный обстрел украинских военнослужащих попал жилой дом в поселке Голубовское города Кировска. От полученных ранений скончалась 80-летняя местная жительница.

"По данным следствия, артиллерийские обстрелы направлены на убийство и причинение вреда гражданскому населению Донбасса по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", - сказала Петренко.

По данным СК, с 26 сентября 2019 года по 18 марта 2020 года военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований производили обстрелы из тяжелых видов вооружения, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик. В результате этих преступных действий уничтожено либо повреждено более 220 жилых домов в Донецке, Докучаевске, Первомайске, Ясиноватой, Кировске, а также в населенных пунктах Золотое-5, Фрунзе и других. Повреждено более 30 объектов инфраструктуры.