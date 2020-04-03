Суд в Астраханской области приговорил мужчину к 18 годам колонии за насилие над падчерицей

АСТРАХАНЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Суд в Астраханской области приговорил местного жителя к 18 годам колонии строгого режима за изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК России по региону.

"Наримановский районный суд приговорил 41-летнего мужчину к 18 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении 95 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней)", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что осужденный с октября 2018 года по июнь 2019 года многократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы 2004 года рождения, добавили в пресс-службе ведомства.