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ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в ХМАО

В ходе операции один из преступников был уничтожен
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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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В Ставропольском крае выявлены члены ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" - житель края и уроженец Дагестана, планировавшие нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан. "Силами спецподразделений ФСБ России в Нефтекумске был задержан один из преступников, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован", - сообщили в ЦОС.

"На месте происшествия обнаружены и изъяты предметы и вещества, которые приобретались бандитами для сбора самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенная экстремистская литература", - отметили в ЦОС. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Кроме того, совместно с сотрудниками МВД России в городе Лянтор в ХМАО задержаны трое членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Имарат Кавказ", подготовивших теракт в одном из торговых объектов города. "У них обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы", - сообщили в ФСБ. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 205 ("Теракт"), ст. 222 ("Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ") и ст. 317 ("Посягательство на сотрудника правоохранительных органов") УК РФ.

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