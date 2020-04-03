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Источник: в Калининграде застрелили криминального авторитета

По словам руководителя следственного управления СК Натальи Гацко, злоумышленники не менее пяти раз выстрелили в мужчину

КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Следственные органы по Калининградской области возбудили уголовное дело после убийства 34-летнего мужчины в Калининграде, его тело с множественными огнестрельными ранениями обнаружили неподалеку от подземной автомобильной парковки одного из домов в переулке Парковом. Об этом в пятницу сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

"Сообщение о преступлении поступило в правоохранительные органы в четверг вечером. По предварительным данным, в потерпевшего было произведено не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия. Мужчина от полученных ранений умер на месте", - рассказала она.

Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. Допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, убитый являлся одним из криминальных авторитетов. Судя по гильзам, обнаруженным на месте преступления, злоумышленник стрелял из пистолета.

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РоссияКалининградская область
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