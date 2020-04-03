Глава российского отделения террористического сообщества "Аум синрикё" пойдет под суд

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Руководитель российского подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации "Аум синрикё" Михаил Устьянцев предстанет перед судом. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Устьянцева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание террористического сообщества в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма; организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической; создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением). Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщила Петренко.

По данным следствия, с 2010 года по апрель 2018 года Устьянцев руководил российским структурным подразделением террористического сообщества "Аум синрикё". Он организовывал распространение среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, побуждающей рядовых адептов преподносить ему деньги, которые он передавал японским руководителям сообщества. Во взаимодействии с органами ФСБ России Устьянцев был задержан 1 мая 2018 года при организации им очередного собрания адептов "Аум синрикё". Он арестован, соучастники обвиняемого объявлены в розыск.