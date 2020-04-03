Предполагаемого сообщника экс-главы "Метростроя" в Петербурге выпустили из СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга смягчил меру пресечения фигуранту дела о растрате денег в "Метрострое" Анатолию Болотову, изменив ее с заключения под стражу на запрет определенных действий. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, также суд продлил срок домашнего ареста экс-главе "Метростроя" Николаю Александрову.

"Дзержинский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Николая Александрова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"), сроком по 5 июня 2020 года, Александров не возражал. Болотову суд по ходатайству следствия изменил меру со стражи на запрет определенных действий", - сказано в сообщении пресс-службы.

Еще одного фигуранта дела, Олега Кузьменко, суд оставил под стражей. Обвиняемый против этого возражал, просил о домашнем аресте.

Как полагает следствие, не позднее ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Кузьменко (руководитель Управления производственно-технологической комплектации (УПТК), филиал ОАО "Метрострой") и Болотовым (на момент совершения преступления возглавлял ООО "БТР"), чтобы похитить средства ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов от 13 декабря 2013 года и от 18 марта 2014-го.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что уголовное дело касается хищений денежных средств, принадлежащих "Метрострою", путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". Сумма ущерба от растраты, по данным следствия, составила 178 млн рублей.