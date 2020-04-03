Власти Ставрополья заявили, что мирные жители не пострадали при задержании террористов

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию террористов в многоквартирном доме на Ставрополье. Никто из мирных граждан не пострадал, сообщил в пятницу губернатор края Владимир Владимиров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Инцидент в Нефтекумске. В одном из многоквартирных домов города сотрудниками ФСБ были обезврежены двое подозреваемых в преступлениях террористической направленности. ⠀ Во время операции по задержанию они оказали вооружённое сопротивление сотрудникам правопорядка. В результате один из сопротивлявшихся был задержан, а второй уничтожен. ⠀ Никто из мирных жителей не пострадал. ⠀ Выражаю признательность нашим силовикам за оперативные и слаженные действия. ⠀ #ставропольскийкрай #владимирвладимиров
"Инцидент в Нефтекумске. В одном из многоквартирных домов города сотрудниками ФСБ были обезврежены двое подозреваемых в преступлениях террористической направленности. Во время операции по задержанию они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правопорядка. <…> Никто из мирных жителей не пострадал", - написал Владимиров на своей странице в Instagram, поблагодарив силовиков за оперативные и слаженные действия.