{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ставрополья заявили, что мирные жители не пострадали при задержании террористов

Губернатор региона Владимир Владимиром поблагодарил силовиков за оперативные и слаженные действия

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию террористов в многоквартирном доме на Ставрополье. Никто из мирных граждан не пострадал, сообщил в пятницу губернатор края Владимир Владимиров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Инцидент в Нефтекумске. В одном из многоквартирных домов города сотрудниками ФСБ были обезврежены двое подозреваемых в преступлениях террористической направленности. ⠀ Во время операции по задержанию они оказали вооружённое сопротивление сотрудникам правопорядка. В результате один из сопротивлявшихся был задержан, а второй уничтожен. ⠀ Никто из мирных жителей не пострадал. ⠀ Выражаю признательность нашим силовикам за оперативные и слаженные действия. ⠀ #ставропольскийкрай #владимирвладимиров

Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807)

"Инцидент в Нефтекумске. В одном из многоквартирных домов города сотрудниками ФСБ были обезврежены двое подозреваемых в преступлениях террористической направленности. Во время операции по задержанию они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правопорядка. <…> Никто из мирных жителей не пострадал", - написал Владимиров на своей странице в Instagram, поблагодарив силовиков за оперативные и слаженные действия.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Бастрыкин поручил проверить факты спекуляций с медицинскими масками в регионах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС