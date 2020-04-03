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Жительница Башкирии утопила своего новорожденного ребенка

Женщина, не желая оставлять ребенка, самостоятельно родила его и убила, а через несколько дней обратилась в больницу и сообщила о смерти новорожденного от естественных причин

УФА, 3 апреля. /ТАСС/. Жительница Башкирии утопила своего новорожденного ребенка в воде из-за нежелания оставлять его, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Татышлинского района по подозрению в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемая, не желая оставлять ребенка, решила его убить, в связи с чем в начале марта не стала обращаться за медицинской помощью при родах, а родила ребенка в своей бане, после чего утопила его в тазе с водой.

Через несколько дней обвиняемая сообщила в больницу о смерти новорожденного от естественных причин, однако экспертиза установила насильственную причину смерти. Женщина созналась в преступлении, добавили в СК. Следователи устанавливают причины произошедшего.

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РоссияБашкортостан
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