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Неизвестные третий раз за неделю "заминировали" больницы и медицинские учреждения в Москве

Специалисты экстренных служб и кинологи проверят здания

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверяют пять медицинских учреждений и больниц в Москве после поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о минировании пяти медицинских учреждений и больниц, в том числе Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского на Большой Серпуховской улице и клинического центра РЖД на Часовой улице. На месте работают специалисты экстренных служб и кинологи, информация проверяется", - сказал собеседник агентства. По его данным, эвакуация людей не проводилась.

30 марта анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в институт хирургии им. А. В. Вишневского в центре Москве. В минувшую среду неизвестный сообщил, что пять больниц в столице "заминированы", в том числе ГКБ № 39 и больница Ф. И. Иноземцева на Фортунатовской улице. После проверок ни в одном из учреждений взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, за это время были "заминированы" более 100 рейсов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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