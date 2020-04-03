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Неизвестные "заминировали" два самолета, которые летят в Москву

Один борт летит из Симферополя, второй - из Сочи

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили в аэропорт Шереметьево о "минировании" двух самолетов, летящих в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

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"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов Симферополь - Москва и Сочи - Москва. Оба самолета находятся в воздухе", - сказал собеседник агентства.

В четверг неизвестные сообщили о "минировании" всех самолетов, находящихся в Шереметьево. Их осмотрели, опасных предметов не нашли.

Сообщения об угрозе взрывов на борту самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта, за это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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