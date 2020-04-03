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Пандемия коронавируса нового типа

В Чувашии возбудили дело против женщины, приехавшей из Москвы с коронавирусом

Она сдала анализ на инфекцию, но, не дождавшись результатов, уехала в республику

ТАСС, 3 апреля. Зараженная коронавирусом женщина, прибывшая из Москвы в Чувашию, стала фигуранткой уголовного дела за нарушение изоляции. Об этом сообщил в пятницу на заседании оперативного штаба по ситуации министр внутренних дел по республике Виктор Шметков.

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Второй в Чувашии случай коронавируса подтвердился 2 апреля у женщины, прибывшей в республику из Москвы. В столице, находясь на карантине, она сдала тест на инфекцию, но не дождалась его результатов и уехала в Чувашию. Результат на коронавирус оказался положительным.

"Да, сегодня возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий")", - сказал он, отвечая на вопрос врио главы республики Олега Николаева.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики, женщина изолирована, ее состояние удовлетворительное. Правоохранительные органы выявляют лиц, с которыми зараженная могла контактировать.

По данным правительства республики, женщина не проживает в Чувашии. Она прописана в Нижневартовске, но работала в Москве. Выясняются причины, по которым она приехала в Чувашию. Ситуация находится на контроле врио главы республики.

Первый случай коронавируса выявили в Чувашии 19 марта. Состояние пациента стабильное, по информации пресс-службы администрации главы республики, последний анализ на коронавирус показал отрицательный результат. Мужчина сейчас завершает лечение от пневмонии в медицинском учреждении.

Теги
РоссияЧувашияПандемия коронавируса нового типа
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