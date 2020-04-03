Рабочий агрокомплекса под Калининградом украл со склада более тонны гречки

КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Следователи отдела полиции по Озерскому району Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего рабочего агрокомплекса по подозрению в регулярных кражах гречки со склада предприятия. По месту его жительства изъято более 1 250 кг крупы, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.

"По версии следствия, в период с февраля по март текущего года мужчина систематически похищал мешки с крупой со склада агрокомплекса в поселке Львовское. По окончании рабочего дня он загружал мешки с продукцией в багажник собственного автомобиля и увозил для дальнейшей реализации. В ходе обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 25 мешков с гречкой общим весом 1 250 кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина сознался в содеянном и пояснил, что продавал крупу односельчанам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.