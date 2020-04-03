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Суд арестовал троих членов террористической ячейки в ХМАО

Их заключили под стражу на два месяца

ТАСС, 3 апреля. Сургутский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для задержанных ФСБ членов террористической ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Имарат Кавказ", подготовивших теракт в одном из торговых объектов города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Два человека [арестованы] до 1 июня и один до 2 июня. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что сотрудниками регионального управления совместно с сотрудниками МВД России в городе Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе задержаны трое членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Имарат Кавказ". У задержанных обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ), компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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