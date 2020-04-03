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Информация о "минировании" больниц и медицинских учреждений в Москве оказалась ложной

Всего специалисты проверили пять медучреждений в столице

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Информация о "минировании" пяти медицинских учреждений и больниц в Москве не подтвердилась. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

Ранее поступили анонимные сообщения о минировании пяти медицинских учреждений и больниц, в том числе Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского на Большой Серпуховской улице и клинического центра РЖД на Часовой улице. Для проверки информации на место выехали специалисты экстренных служб и кинологи. "В настоящее время проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены, информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

В течение недели неизвестные уже не первый раз сообщают об угрозе взрыва в больницах и медицинских учреждениях столицы. Так, 30 марта поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в институте хирургии им. А.В. Вишневского в центре Москве, а 1 апреля в пяти больницах города, в том числе ГКБ № 39 и больнице Ф.И. Иноземцева на Фортунатовской улице. После проверок было установлено, что информация о "минировании" не соответствует действительности.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов, за это время были "заминированы" более 100 рейсов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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