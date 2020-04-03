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Суд арестовал генерала МВД Александра Бирюкова

Он будет находиться под стражей до 1 июня

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Басманный суд арестовал на два месяца заместителя начальника следственного департамента МВД РФ Александра Бирюкова, задержанного по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 июня в отношении Бирюкова А. А., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия")", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Бирюков не признает вину. Как сообщил ТАСС его адвокат Павел Лапшов, защита намерена обжаловать решение об аресте.

"У моего доверителя принципиальная позиция - он невиновен. В деле отсутствуют доказательства его виновности, лишь голословное заявление следователей. Само обвинение заключается в том, что [фигуранты] действовали коррупционными схемами, чтобы впоследствии получить за это вознаграждение от бизнесмена, - сказал защитник. - Мы обязательно обжалуем этот арест в Московском городском суде".

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