Лесную отрасль Кировской области проверят после задержания вице-губернатора Плитко

КИРОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Служебные проверки пройдут во всех связанных с лесной сферой госструктурах Кировской области после задержания вице-губернатора Андрея Плитко по делу о получении взятки в размере 3,4 млн рублей. Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава региона Игорь Васильев.

"Сегодня ночью был задержан вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. Сотрудники УФСБ и УМВД России по Кировской области задержали его по подозрению в получении взятки. В связи с этим, по моему поручению будут проведены служебные проверки во всех государственных структурах Кировской области, связанных со сферой лесного хозяйства. Перед законом все равны, - если человек совершил правонарушение и это будет доказано в суде, то он должен ответить", - сказал Васильев.