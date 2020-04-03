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В Москве арестовали генерала МВД Краковского по делу о злоупотреблении полномочиями

Он останется под стражей до 1 июня

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Басманный суд арестовал на два месяца заместителя начальника следственного департамента МВД РФ генерала Александра Краковского, задержанного по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи Басманного районного суда от 3 апреля 2020 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Краковского А. М. до 1 июня 2020 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста либо иной, не связанной с заключением под стражу, отказано", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Ранее до этой же даты были арестованы заместитель начальника следственного департамента МВД РФ генерал Александр Бирюков и следователь МВД РФ по особо важным делам Александр Брянцев.

Суть дела

Фигуранты дела, возбужденного председателем СК РФ Александром Бастрыкиным 1 апреля, были задержаны сотрудниками ФСБ.

По данным следствия, они ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ.

Как сказано в материалах дела в отношении высокопоставленных полицейских, Бирюков и Краковский под видом организации объективного расследования также "обеспечили снятие ареста с имущества Худояна". Речь идет о снятии ареста с трех земельных участков на Ленинградском проспекте, принадлежащих иностранной компании Mansfield Executive Limited, стоимость которых оценивается в 2,2 млрд рублей. При этом вознаграждение за свои действия генералы планировали получить позже. Вину из них никто не признает.

Худоян был задержан в июне прошлого года. Сначала суд поместил его под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. В ноябре он был переведен под домашний арест. Защита Худояна считает перевод бизнесмена законным, обоснованным и настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими.

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