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В СК уточнили, какое именно ведомство возбудило дело в отношении генералов МВД

Следственный комитет сообщил, что это дело было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД

МОСКВА, 3 апреля /ТАСС/. Уголовное дело в отношении двух заместителей начальников Следственного департамента МВД было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности МВД. Об этом в пятницу сообщает Следственный комитет РФ.

"Главным следственным управлением СК России на основании материалов оперативно-разыскной деятельности ГУСБ МВД России расследуется уголовное дело в отношении заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также старшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД России Александра Брянцева", - сказали в СК.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СК сообщили, что устанавливаются все лица, причастные к этому преступлению.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что уголовное дело возбудил лично глава СК Александр Бастрыкин. Никто из сотрудников МВД вину не признал. Источник сообщил, что руководители СД МВД оказали содействие в переводе предпринимателя Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ.

Худоян был задержан в июне прошлого года. Сначала суд поместил его под домашний арест, но Мосгорсуд отменил это решение и отправил бизнесмена в СИЗО. В ноябре он был переведен под домашний арест. Защита Худояна считает перевод бизнесмена законным, обоснованным и настаивает на отсутствии сговора между своим подзащитным и полицейскими.

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