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СМИ: в Колумбии шесть человек погибли при взрыве на шахте

Спасателям удалось вызволить из-под завалов одного человека, он был доставлен в ближайшую больницу

БОГОТА, 3 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек стали жертвами аварии, которая произошла на одной из шахт, расположенных на востоке Колумбии. Об этом в пятницу сообщила радиостанция Caracol.

По ее данным, инцидент произошел утром в деревне Аякучо, расположенной в муниципалитете Сан-Кайетано (восточный департамент Норте-де-Сантандер). В результате взрыва шесть шахтеров погибли на месте. Спасателям удалось вызволить из-под завалов одного человека. Он был доставлен в ближайшую больницу.

Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, причиной взрыва мог стать выброс метана.

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Колумбия
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