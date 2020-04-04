Активиста Котова этапировали в Москву для повторного рассмотрения жалобы на его приговор

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСИН этапировали в Москву из Владимирской колонии активиста Константина Котова, осужденного на 4 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга, для повторного рассмотрения жалобы на его приговор. Как сообщила ТАСС его адвокат Вера Гончарова, Котова доставили в Москву для его личного участия в судебном заседании.

"Как только колония (в Коврове Владимирской области, где отбывал наказание активист - прим. ТАСС) получила кассационное определение, Константина Котова этапировали в СИЗО-7 в Капотне", - сказала защитник.

По ее словам, Котов в настоящее время не является осужденным и не может содержаться в исправительном учреждении.

О приговоре

Котова осудили в сентябре 2019 года, он получил четыре года колонии. В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что в течение полугода Котов неоднократно привлекался к ответственности по административной статье о нарушении правил проведения митинга.

27 января Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову. КС указал, что при вынесении приговоров по статье 212.1 УК РФ, по которой осужден Котов, суды обязаны изучить все обстоятельства дела и могут назначать наказание в виде лишения свободы, только если будет достоверно установлено, что действия подсудимого на публичном мероприятии несли реальную угрозу общественному порядку.

Второй кассационный суд 2 марта отправил дело Котова на пересмотр в апелляционную инстанцию Московского городского суда. Судебное заседание назначено на 14 апреля.

Генпрокуратура просила снизить наказание Котову с четырех лет до одного года. В суд также поступила жалоба уполномоченного по правам человека, в которой приговор назван чрезмерно суровым. Защита настаивала на отмене приговора как незаконного. Кассационный суд вернул дело в апелляционную инстанцию, о чем его не просила ни одна из сторон.

Котов до рассмотрения его жалобы Мосгорсудом будет находиться под стражей.

19 декабря прошлого года в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что изучит все обстоятельства дела Котова, и поручил Генпрокуратуре РФ "организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова" и "при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования". Ответственным за исполнение поручения был назначен генеральный прокурор Игорь Краснов.