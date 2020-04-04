{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WP: внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали во время плавания на каноэ

Полиция штата Мэриленд ранее получила информацию о двух людях, чье каноэ попало в шторм в водах залива

ТАСС, 4 апреля. Внучка Роберта Кеннеди, американского политического деятеля и брата 35-го президента Джона Кеннеди, Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетний сын пропали после того, как отправились плавать на каноэ в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

По ее данным, полиция штата в четверг получила информацию о двух людях, чье каноэ попало в шторм в водах залива. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов до сих пор продолжают поиски.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Активиста Котова этапировали в Москву для повторного рассмотрения жалобы на его приговор
Он осужден на 4 года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митинга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС