WP: внучка Роберта Кеннеди и ее сын пропали во время плавания на каноэ

ТАСС, 4 апреля. Внучка Роберта Кеннеди, американского политического деятеля и брата 35-го президента Джона Кеннеди, Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин и ее восьмилетний сын пропали после того, как отправились плавать на каноэ в Чесапикском заливе у берегов штата Мэриленд. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

По ее данным, полиция штата в четверг получила информацию о двух людях, чье каноэ попало в шторм в водах залива. Спасатели и сотрудники правоохранительных органов до сих пор продолжают поиски.