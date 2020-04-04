Шесть человек пострадали при опрокидывании автобуса в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Рейсовый автобус опрокинулся под Красноярском, пострадали шесть человек. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Автобус двигался из Абазы в Красноярск. Рейсовый, в нем находилось 14 человек, предварительно, в районе Верхней Бирюсы водитель не справился с управлением, автобус опрокинулся. Шестерым пассажирам понадобилась медицинская помощь - доставлены в городскую больницу Дивногорска. Предварительно, тяжело пострадавших нет, ушибы", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло чуть позже 3:00 (23:00 мск). По предварительным данным, водитель был трезв. Пассажиры, которым не потребовалась медицинская помощь, направлены попутным транспортом в Красноярск. На месте ДТП работают сотрудники полиции.