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В Мурманске ликвидировали боевика, планировавшего совершить теракт

Он открыл огонь по сотрудникам спецназа при задержании
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© Информационный центр НАК

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Мурманске боевика, планировавшего теракт. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня ночью в Мурманске ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. При попытке его задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован", - сказали в НАК.

Сотрудники спецслужб обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему.

По данным органов безопасности, уничтоженный боевик был приверженцем запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". После совершения теракта он намеревался выехать на Ближний Восток для участия в террористической деятельности.

В НАК сообщили, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди населения нет.

Теги
РоссияМурманская область
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