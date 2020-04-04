Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего стрельбу на трассе в Новой Москве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил стрельбу в Новой Москве во время дорожного конфликта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве получили информацию о том, что на Киевском шоссе в Новой Москве в районе деревни Рассудово произошел дорожный конфликт. Водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другому участнику движения. В итоге мужчины решили выяснить отношения при помощи кулаков. В ходе конфликта один из водителей достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону другого участника дорожного движения", - говорится в сообщении.

Подозреваемого в стрельбе задержали сотрудники Росгвардии. Задержанный - 26-летний уроженец Калужской области. Пистолет у мужчины изъяли. Медики на месте оказали помощь пострадавшему. Участники конфликта переданы полиции для дальнейшего разбирательства.