Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве. Об это ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Взрыв произошел в пятиэтажном доме. После него часть конструкций обрушилась", - сказал источник. Данных о пострадавших нет.

По информации источника в экстренных службах, предварительно, один подъезд рухнул. "Пожара не последовало", - сказал собеседник агентства.

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что дом, где произошел взрыв газа, четырехподъездный кирпичный. На место направлены пожарно-спасательные подразделения. По данным Главного управления МЧС по Московской области, взрыв произошел на улице Гагарина, обрушились несколько квартир. Информация о пострадавших уточняется.