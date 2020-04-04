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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве

После взрыва произошло обрушение, данных о пострадавших нет
Описание
© Пресс-служба МЧС России

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуеве. Об это ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Взрыв произошел в пятиэтажном доме. После него часть конструкций обрушилась", - сказал источник. Данных о пострадавших нет.

По информации источника в экстренных службах, предварительно, один подъезд рухнул. "Пожара не последовало", - сказал собеседник агентства.

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что дом, где произошел взрыв газа, четырехподъездный кирпичный. На место направлены пожарно-спасательные подразделения. По данным Главного управления МЧС по Московской области, взрыв произошел на улице Гагарина, обрушились несколько квартир. Информация о пострадавших уточняется.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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