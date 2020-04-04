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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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В МЧС подтвердили взрыв и частичное обрушение жилого дома в Орехово-Зуеве

Информация по пострадавшим уточняется

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Взрыв газа произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Орехово-Зуеве, в результате обрушились квартиры с пятого по третий этажи. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Орехово-Зуеве на улице Гагарина, дом 31 произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного четырехподъездного кирпичного жилого дома с последующим обрушением второго подъезда с пятого по третий этажи. Информация по пострадавшим уточняется", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что сейчас проводится эвакуация жильцов. В готовность приведены сотрудники центра "Лидер", Центроспаса, Ногинского спасательного центра и ГУ МЧС России по Московской области.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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