{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Свердловской области задержали мужчину за недостоверную информацию о коронавирусе

Мужчина сообщил в соцсети Instagram о всплеске количества заболевших среди жителей Краснотурьинска, а также Карпинска и Североуральска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Краснотурьинске в Свердловской области, где подтверждено 40 случаев коронавируса, задержали человека, который распространял в Instagram недостоверную информацию о числе заразившихся COVID-19 в трех городах региона. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"С целью привлечь к себе внимание пользователей социальной сети Instagram и тем самым увеличить число подписчиков, он стал распространять ложные сведения о пандемии COVID-19. Он пугал якобы всплеском количества заболевших среди жителей родного города, а также Карпинска и Североуральска. Задержанный гражданин, не дожидаясь судебного разбирательства, раскаялся в содеянном, пояснив при этом, что достоверной информацией об истинном положении дел не располагал", - сказал Горелых.

Он добавил, что полицейские возбудили административное делопроизводство по КоАП РФ "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации". Задержанный гражданин был ранее судим за насильственные действия сексуального характера. Работает проходчиком горнодобывающего предприятия. Шестого апреля правоохранители передадут материалы дела в мировой суд Краснотурьинска.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Три человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Еще один человек в результате происшествия пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС