В Свердловской области задержали мужчину за недостоверную информацию о коронавирусе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в городе Краснотурьинске в Свердловской области, где подтверждено 40 случаев коронавируса, задержали человека, который распространял в Instagram недостоверную информацию о числе заразившихся COVID-19 в трех городах региона. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"С целью привлечь к себе внимание пользователей социальной сети Instagram и тем самым увеличить число подписчиков, он стал распространять ложные сведения о пандемии COVID-19. Он пугал якобы всплеском количества заболевших среди жителей родного города, а также Карпинска и Североуральска. Задержанный гражданин, не дожидаясь судебного разбирательства, раскаялся в содеянном, пояснив при этом, что достоверной информацией об истинном положении дел не располагал", - сказал Горелых.

Он добавил, что полицейские возбудили административное делопроизводство по КоАП РФ "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации". Задержанный гражданин был ранее судим за насильственные действия сексуального характера. Работает проходчиком горнодобывающего предприятия. Шестого апреля правоохранители передадут материалы дела в мировой суд Краснотурьинска.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.