Предварительной причиной взрыва в доме в Орехово-Зуеве стала неисправность газовой колонки

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Неисправность газовой колонки стала предварительной причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Предварительной причиной взрыва в жилом доме стала неисправная газовая колонка в одной из квартир", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в жилом многоквартирном доме на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. В результате происшествия обрушилось несколько квартир, взрыв произошел в одной из квартир на третьем этаже.