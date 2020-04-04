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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Предварительной причиной взрыва в доме в Орехово-Зуеве стала неисправность газовой колонки

В результате происшествия обрушилось несколько квартир,
Описание
© Пресс-служба МЧС России

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Неисправность газовой колонки стала предварительной причиной взрыва в жилом многоквартирном доме в Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Предварительной причиной взрыва в жилом доме стала неисправная газовая колонка в одной из квартир", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в жилом многоквартирном доме на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. В результате происшествия обрушилось несколько квартир, взрыв произошел в одной из квартир на третьем этаже.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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