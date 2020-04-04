Глава Подмосковья взял под личный контроль ситуацию после взрыва в доме в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва в жилом доме в Орехово-Зуеве. Об этом в субботу сообщила пресс-служба губернатора.

"Губернатор взял под личный контроль взрыв в жилом доме в Орехово-Зуево. На место отправлен начальник главного управления МЧС РФ по МО Сергей Полетыкин", - говорится в сообщении.

Кроме того, главе Орехово-Зуево "дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым".

По данным МЧС РФ, взрыв газа произошел на третьем этаже в пятиэтажном жилом доме, обрушились квартиры с 5-го по 3-й этаж. Информация по пострадавшим уточняется.