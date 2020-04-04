При взрыве газа в жилом доме в Подмосковье погиб один человек

"В результате взрыва трое тяжело пострадавших, один погибший", - сказали в пресс-службе. Ранее в МЧС сообщали, что жертвой ЧП стал один человек, еще четверо пострадали.

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и трое, по уточненным данным, пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Также в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что взорвалась газовая колонка. "4 апреля в 13:08 мск в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о взрыве газовой колонки по адресу: Московская область, городской округ Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 31. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в 13:13 мск было установлено, что произошел взрыв газовой колонки в квартире во втором подъезде", - говорится в сообщении.

Помимо этого в главке отметили, что из дома 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек по лестничным маршам эвакуировали пожарно-спасательные подразделения. "В пятиэтажном четырехподъездном доме 80 квартир. 150 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, 50 человек - по лестничным маршам пожарно-спасательными подразделениями", - говорится в сообщении.

Также ТАСС сообщили в оперативном штабе на месте ЧП, что четыре квартиры были разрушены полностью, еще четыре - частично.

Об инциденте

Взрыв газа произошел на третьем этаже в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве. В результате обрушились квартиры с пятого по первый этажи. Предварительной причиной взрыва в жилом доме стала неисправная газовая колонка в одной из квартир. Из дома эвакуировались самостоятельно 150 человек, еще 50 человек были выведены из дома спасателями по лестничным маршам. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва, глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетел на место происшествия.

В новость внесены изменения (15:02 мск) - уточняется количество пострадавших