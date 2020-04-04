СК проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту взрыва газа и обрушения стен трех этажей в жилом доме в подмосковной Орехово-Зеуеве. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, хлопок газа произошел в квартире на третьем этаже.

"Следователями следственного отдела по Орехово-Зуеву организована проверка по факту хлопка газа в квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома и обрушения стен с пятого по третий этаж. На место прибыла следственная группа", - сообщила Врадий.

По ее словам, число пострадавших при взрыве, а также его причины устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что взрыв произошел на улице Гагарина, обрушились несколько квартир.