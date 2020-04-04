Глава МЧС вылетел на место взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетел на место взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Министр МЧС вылетел на вертолете к месту событий в Орехово-Зуево", - сказали в пресс-службе.

Взрыв газа произошел на третьем этаже в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве. В результате обрушились квартиры с 5 по 1 этажи. Предварительной причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

В настоящее время из дома эвакуированы 200 человек - 150 эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек были выведены из дома спасателями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва.