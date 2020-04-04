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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Глава МЧС вылетел на место взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

В результате ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетел на место взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Министр МЧС вылетел на вертолете к месту событий в Орехово-Зуево", - сказали в пресс-службе.

Взрыв газа произошел на третьем этаже в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуеве. В результате обрушились квартиры с 5 по 1 этажи. Предварительной причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир. В результате один человек погиб, еще четверо пострадали.

В настоящее время из дома эвакуированы 200 человек - 150 эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек были выведены из дома спасателями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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