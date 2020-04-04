{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Одного подростка из частично обрушившегося дома в Подмосковье спасли очевидцы

Мальчика передали врачам скорой помощи

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Очевидцы спасли подростка из дома, частично обрушившегося после взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"После взрыва очевидцы заметили мальчика, который оказался снаружи завала на третьем этаже. Его спасли и передали врачам скорой помощи", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подросток один из четырех пострадавших. Еще один человек погиб.

Взрыв газа произошел в субботу во втором подъезде жилого пятиэтажного дома на третьем этаже в подмосковном Орехово-Зуеве. В результате обрушились перекрытия подъезда с 5 по 1 этажи. Причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир.

В настоящее время из дома эвакуированы 200 человек - 150 эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек вывели из дома спасатели. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Реклама на ТАСС
Три человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Еще один человек в результате происшествия пострадал
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС