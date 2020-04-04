Одного подростка из частично обрушившегося дома в Подмосковье спасли очевидцы

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Очевидцы спасли подростка из дома, частично обрушившегося после взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"После взрыва очевидцы заметили мальчика, который оказался снаружи завала на третьем этаже. Его спасли и передали врачам скорой помощи", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подросток один из четырех пострадавших. Еще один человек погиб.

Взрыв газа произошел в субботу во втором подъезде жилого пятиэтажного дома на третьем этаже в подмосковном Орехово-Зуеве. В результате обрушились перекрытия подъезда с 5 по 1 этажи. Причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир.

В настоящее время из дома эвакуированы 200 человек - 150 эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек вывели из дома спасатели. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва.