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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Факты

© МЧС России/ТАСС

4 апреля в пятиэтажном жилом доме Орехово-Зуеве (улица Гагарина, 31) произошел взрыв газа, погиб один человек. Одна из предварительных причин инцидента - неисправность газовой колонки. 

  • В 13:08 мск в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о взрыве газовой колонки. 
  • В результате инцидента обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этажи. В первом подъезде частично повреждены четыре квартиры, во втором - полностью разрушены пять квартир.
  • Погиб один человек. Согласно последним данным, шестеро пострадали. Из них госпитализировали пять человек: трое - в реанимации, один - в травматологии, еще один был отпущен домой на амбулаторное лечение после того, как ему зашили бровь. 
  • 150 человек эвакуировались из дома самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек были выведены из дома спасателями. Шестерых извлекли из-под завалов, трое из которых - в реанимации. Одному подростку, который оказался снаружи завала на третьем этаже, помогли очевидцы
  • Для жильцов дома организовали пункт временного размещения.
  • По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в квартире, где произошел взрыв, по предварительным данным, варили наркотики.

  • СК проводит проверку. Следствие рассмотрит все версии произошедшего. В частности, названы такие возможные причины взрыва, как утечка газа, неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с ним.

  • Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место взрыва. 

  • Помимо этого, начата прокурорская проверка. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев. 

  • Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.
  • Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл на место взрыва, также на месте работает его заместитель Илья Денисов. Всего в ликвидации последствий ЧП задействованы 193 человека и 41 единица техники.
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РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
В МЧС не исключили, что под завалами дома в Орехово-Зуеве есть еще пострадавшие
Работы по демонтажу плит перекрытия продолжаются
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