Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Факты

4 апреля в пятиэтажном жилом доме Орехово-Зуеве (улица Гагарина, 31) произошел взрыв газа, погиб один человек. Одна из предварительных причин инцидента - неисправность газовой колонки.
- В 13:08 мск в ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о взрыве газовой колонки.
- В результате инцидента обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этажи. В первом подъезде частично повреждены четыре квартиры, во втором - полностью разрушены пять квартир.
- Погиб один человек. Согласно последним данным, шестеро пострадали. Из них госпитализировали пять человек: трое - в реанимации, один - в травматологии, еще один был отпущен домой на амбулаторное лечение после того, как ему зашили бровь.
- 150 человек эвакуировались из дома самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек были выведены из дома спасателями. Шестерых извлекли из-под завалов, трое из которых - в реанимации. Одному подростку, который оказался снаружи завала на третьем этаже, помогли очевидцы.
- Для жильцов дома организовали пункт временного размещения.
- По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, в квартире, где произошел взрыв, по предварительным данным, варили наркотики.
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СК проводит проверку. Следствие рассмотрит все версии произошедшего. В частности, названы такие возможные причины взрыва, как утечка газа, неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с ним.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место взрыва.
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Помимо этого, начата прокурорская проверка. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.
- Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл на место взрыва, также на месте работает его заместитель Илья Денисов. Всего в ликвидации последствий ЧП задействованы 193 человека и 41 единица техники.