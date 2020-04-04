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Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

Из-под завала на месте взрыва в доме в Орехово-Зуеве извлекли шесть человек

Разбор завалов продолжается

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Орехово-Зуеве шесть человек. Об этом сообщил глава округа Геннадий Панин.

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"Причины обрушения пока устанавливаются. На месте работают и МЧС, и полиция, и СК, и прокуратура .Сейчас шесть человек были эвакуированы из под завалов. Один из них ушел домой после оказания медпомощи, трое находятся в реанимации и еще двое получили незначительные повреждения", - сказал Панин в прямом эфире на канале "Россия-24".

По предварительным данным источника в экстренных службах, людей под завалами больше нет. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Взрыв газа произошел в субботу во втором подъезде жилого пятиэтажного дома на третьем этаже в Орехово-Зуеве. В результате обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этаж, погиб один человек, трое, по уточненным данным МЧС, пострадали. Причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир.

В настоящее время из дома эвакуировали 200 человек - 150 эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных подразделений, еще 50 человек были выведены из дома спасателями. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва.

Теги
РоссияВзрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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