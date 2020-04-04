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Три человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье

Еще один человек в результате происшествия пострадал

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и фуры произошло на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате три человека погибли, один получил травмы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 14:20 мск на 38-м километре трассы М-2 "Крым" произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры, которая была припаркована у обочины. В результате столкновения три человека погибли, один пострадал", - сказали в пресс-службе.

На месте аварии находятся сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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