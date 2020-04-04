СК не подтвердил возбуждение уголовного дела по факту взрыва газа в Подмосковье

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве еще решается, сейчас проводится проверка.

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве.

Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Факты

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Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Уголовное дело не возбуждено. Сейчас проводится доследственная проверка, осматривается место происшествия, опрашиваются граждане и решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщила Врадий.

Ранее в эфире телеканала "360" и.о. прокурора Московской области Андрей Ганцев сообщил о возбуждении уголовного дела. "По нашим данным, Следственный комитет возбудил уголовное дело, оно поставлено прокуратурой области на контроль", - сказал Ганцев.