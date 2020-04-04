Источник: в квартире в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв, могли производить наркотики

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Предварительно, в квартире жилого дома в Орехово-Зуеве, где произошел взрыв газовой колонки, производили наркотические средства. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в квартире, где произошел взрыв газовой колонки, варили наркотические средства, произошла утечка газа и случился взрыв", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв, жил мужчина, ранее судимый за продажу наркотиков.

Взрыв газа произошел в субботу во втором подъезде жилого пятиэтажного дома на третьем этаже. В результате обрушились перекрытия подъезда с пятого по первый этажи. Кроме того, взрывом повреждены девять квартир - в первом подъезде частично пострадали четыре квартиры, во втором - пять квартир полностью разрушены. По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправная газовая колонка в одной из квартир. При этом следствием рассматриваются все версии взрыва - от утечки газа и неисправности газового оборудования до неосторожного обращения с ним.

Жертвой взрыва стал один человек, еще шестеро пострадали, из них пять человек были госпитализированы. В оперативном штабе на месте ЧП уточнили, что трое пострадавших помещены в реанимацию, один находится в травматологии. Еще один человек после того, как ему зашили бровь, отпущен домой на амбулаторное лечение.

Из дома эвакуировались самостоятельно 150 человек, еще 50 человек были выведены из дома спасателями по лестничным маршам. В 80 квартирах зарегистрировано 155 человек, в том числе 32 ребенка. Людей под завалами, по предварительным данным, нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию после взрыва. Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл на место взрыва, также на месте работает его заместитель Илья Денисов. Всего в ликвидации последствий ЧП задействованы 193 человека и 41 единица техники.