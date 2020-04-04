В водоеме в поселке Крестцы Новгородской области нашли тело ребенка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 апреля. /ТАСС/. Тело мальчика 2012 года рождения обнаружили в водоеме в поселке Крестцы Новгородской области. По факту гибели ребенка следователи проводят доследственную проверку. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК по региону.

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели ребенка в одном из водоемов в поселке Крестцы [Новгородская область]. Валдайским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новгородской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, сотрудники СК работают на месте происшествия. Чтобы выяснить точную причину гибели ребенка, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, мальчик 2012 года рождения находился на придомовой территории вместе с мамой, через некоторое время она обнаружила, что ребенка нет рядом. В ходе поисков его тело нашли в водоеме рядом с домом.