После взрыва газа в Подмосковье не установлено местонахождение четырех человек

ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 4 апреля. /ТАСС/. Местонахождение четырех человек не установлено после взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве.

Об этом журналистам сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Пока не определили местонахождение двух человек из второго подъезда [где произошел взрыв] и двух из четвертого подъезда", - сказал он.

Воробьев уточнил, что с ними не удается связаться.

По данным МЧС России, в результате взрыва газа в жилом доме погиб один человек и шесть пострадали. Пятеро из них были доставлены в больницу, состояние троих из них оценивается как тяжелое. Всего из дома были эвакуированы 200 человек.