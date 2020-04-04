Суд продлил арест экс-министру транспорта Карелии, обвиняемому во взяточничестве

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский суд продлил еще на два месяца арест экс-министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову, а также заместителю директора по строительству аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемых в получении взятки в размере не менее 800 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил один из представителей фигурантов дела.

"Всем продлили [арест] на два месяца - до 5 июня", - сказал собеседник агентства.

Кайдалов и Волчек были задержаны и арестованы в феврале 2020 года. По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года фигуранты получили от представителей фирмы взятку в сумме не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству парковки на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. По решению главы Карелии Артура Парфенчикова, Кайдалов уволен с должности.

По предварительным данным следствия, Волчеку предъявлено обвинение в получении взятки в размере 800 тыс. рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которая является составной частью взятки в 1,5 млн рублей. Производство дела в отношении Волчека соединено с возбужденным 6 февраля этого года другим уголовным делом по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), подозреваемым по которому проходит директор ООО СК "Петроград" Сергей Фурсов.