{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд продлил арест экс-министру транспорта Карелии, обвиняемому во взяточничестве

Он будет находиться под стражей до 5 июня

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский суд продлил еще на два месяца арест экс-министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову, а также заместителю директора по строительству аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемых в получении взятки в размере не менее 800 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил один из представителей фигурантов дела.

"Всем продлили [арест] на два месяца - до 5 июня", - сказал собеседник агентства.

Кайдалов и Волчек были задержаны и арестованы в феврале 2020 года. По версии следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года фигуранты получили от представителей фирмы взятку в сумме не менее 800 тыс. рублей за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству парковки на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. По решению главы Карелии Артура Парфенчикова, Кайдалов уволен с должности.

По предварительным данным следствия, Волчеку предъявлено обвинение в получении взятки в размере 800 тыс. рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ), которая является составной частью взятки в 1,5 млн рублей. Производство дела в отношении Волчека соединено с возбужденным 6 февраля этого года другим уголовным делом по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), подозреваемым по которому проходит директор ООО СК "Петроград" Сергей Фурсов.

Теги
РоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
После взрыва газа в Подмосковье не установлено местонахождение четырех человек
С ними не удается связаться
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС