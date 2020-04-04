Глава МВД Франции заявил, что напавший на людей с ножом "встал на путь терроризма"

ПАРИЖ, 4 апреля. /ТАСС/. Мужчина, напавший в субботу с ножом на людей в центре города Роман-сюр-Изер (департамент Дром) на юго-востоке Франции, "встал на путь терроризма". Так охарактеризовал действия злоумышленника министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, подчеркнув при этом, что надлежащую правовую оценку случившемуся еще должна дать прокуратура.

"Сегодня утром здесь, в Роман-сюр-Изере, мужчина встал на путь терроризма, убив двух человек. К настоящему моменту, по предварительным данным, пострадали еще пять человек", - сказал Кастанер, выступая в эфире телеканала BFM.

Вместе с тем министр напомнил, что именно прокуратуре и судебным следователям предстоит установить истинную природу произошедшего. "Местный прокурор в тесном контакте с подразделением прокуратуры по расследованию терактов взвесят все факты и смогут сделать заявление, идет ли речь о теракте или нет", - добавил он.

По словам Кастанера, к настоящему моменту "кажется, что риск нейтрализован". Он отметил быстрое задержание нападавшего полицейскими, а также поблагодарил всех владельцев магазинов и очевидцев за оказание первой помощи пострадавшим. "Сейчас на месте работают около сотни полицейских, которые ведут расследование, и 45 спасателей, также мобилизованы коммунальные службы", - проинформировал министр.

Обстоятельства произошедшего

Мужчина с ножом напал на прохожих в центре города Роман-сюр-Изер примерно в 10:50 по местному времени (11:50 мск). По информации мэрии, два человека погибли, пятеро пострадали. Ранее сообщалось о семи пострадавших и двух погибших.

По словам очевидцев, мужчина с ножом зашел в табачную лавку, где напал на ее владельца, после чего ранил его жену, пытавшуюся заступиться за супруга. После этого он вышел на улицу и отправился в мясную лавку, где достал из-за прилавка второй нож и смертельно ранил им одного из посетителей. После этого он вышел на улицу, где начал нападать на прохожих.

Полиции удалось задержать нападавшего спустя несколько минут. Заместитель секретаря полицейского профсоюза Alliance police nationale в эфире телеканала BFM сообщил, что мужчина не сопротивлялся при аресте, но просил полицию убить его.

Полиция установила, что этот человек обладает видом на жительство с 2017 года и прибыл в страну, как беженец. Сам задержанный называет себя суданцем и утверждает, что родился в 1987 году. Мотивы его действий устанавливаются, полиция проводит обыск в квартире нападавшего. Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов и спецслужб не попадал.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе эмоциональный всплеск на фоне продолжительного режима самоизоляции. Тем не менее радиостанция France Bleu со ссылкой на очевидцев сообщает, что мужчина выкрикивал исламистские лозунги, когда бежал в сторону своих жертв. Телеканал BFM, в свою очередь, сообщает, что мужчина читал молитвы на арабском, когда полицейские удерживали его на земле.