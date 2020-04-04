СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проведения проверки по факту хлопка газа в квартире жилого дома и обрушения стен возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщила она.

По словам Врадий, после разбора завалов, следователи с участием специалистов газовой службы осмотрят место происшествия, будут назначены экспертизы для установления причин взрыва. "Производятся выемки в управляющей компании, обслуживающей данный дом", - добавила представитель ГСУ. На месте обрушения работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета. Сейчас опрашиваются жильцы, устанавливается точное количество пострадавших и погибших.